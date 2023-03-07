Британия хочет ограничить число беженцев, прибывающих в страну

Власти Великобритании предлагают ввести в стране лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев. Об этом в ходе выступления в Палате общин Соединённого Королевства заявила глава МВД Суэлла Браверман.

"Билль позволит ввести ежегодный предельный уровень, определяемый парламентом, на количество попадающих в страну через безопасные и легальные маршруты беженцев, которых Великобритания может принять", — отметила Браверман.