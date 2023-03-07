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7 марта, 13:32

Британия хочет ограничить число беженцев, прибывающих в страну

Великобритания хочет ввести лимит на ежегодное количество принимаемых беженцев

Власти Великобритании предлагают ввести в стране лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев. Об этом в ходе выступления в Палате общин Соединённого Королевства заявила глава МВД Суэлла Браверман.

"Билль позволит ввести ежегодный предельный уровень, определяемый парламентом, на количество попадающих в страну через безопасные и легальные маршруты беженцев, которых Великобритания может принять", — отметила Браверман.

Австрийцы в бешенстве из-за "бедных" украинцев на элитных авто

Австрийцы в бешенстве из-за "бедных" украинцев на элитных авто

Ранее Лайф рассказывал, что находящиеся в Британии украинские беженцы оказались перед "смертельным выбором" из-за бюрократической волокиты местных властей, связанной с регистрацией ввезённых автомобилей.

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ТАСС / Zuma

Артур Белкин
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