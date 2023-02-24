Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ французскому журналисту Адриану Боке
Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ французскому журналисту Адриану Боке. Соответствующий указ размещён на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, глава государства постановил принять в гражданство России 34 человека, в числе которых люди, родившиеся в Азербайджане, Вьетнаме, Афганистане, Италии, Казахстане, Британии, Молдавии и других странах. Тем же указом президент утвердил выход четырёх человек из российского гражданства.
Напомним, что ранее Боке вскрыл правду о военных преступлениях ВСУ и инсценировке Киевом трагедии в Буче и попросил политического убежища в РФ в середине декабря 2022 года. Он рассказывал о поступающих ему угрозах, а в Стамбуле на француза и вовсе напали. Лайф сообщал, что МВД РФ приняло ходатайство журналиста о признании его беженцем.