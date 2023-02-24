Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ французскому журналисту Адриану Боке

Согласно документу, глава государства постановил принять в гражданство России 34 человека, в числе которых люди, родившиеся в Азербайджане, Вьетнаме, Афганистане, Италии, Казахстане, Британии, Молдавии и других странах. Тем же указом президент утвердил выход четырёх человек из российского гражданства.