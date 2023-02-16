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16 февраля, 14:36

Колокольцев уволил сразу двух полковников за отказ в убежище блогеру из Латвии

Глава МВД Колокольцев уволил двух сотрудников, отказавших в убежище латвийскому блогеру

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев освободил от должности двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы за необоснованный отказ в предоставлении убежища гражданину Латвии, преследуемому на родине. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, речь идёт о русскоязычном блогере и публицисте Сергее Васильеве, который столкнулся с притеснениями за поддержку населения Донбасса.

"Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Татьяны Дмитриевой за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан", цитирует её пресс-служба министерства.

Волк подчеркнула, что активная гуманитарная и волонтёрская деятельность по поддержке населения Донбасса Сергея Васильева повлекла возбуждение против него в ряде стран уголовных дел. По прибытии в Москву публицист обратился в УВМ ГУ МВД России с просьбой о предоставлении временного убежища, однако его заявление "было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно и без учёта всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания".

"В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении временного убежища. На данный момент оно аннулировано", заключила официальный представитель МВД.

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Ранее в МВД согласились рассмотреть вопрос о предоставлении политического убежища французскому журналисту Адриану Боке в случае подачи соответствующего заявления. Именно он вскрыл правду о Буче и зверствах украинских нацбатальонов.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Астахов

Матвей Константинов
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