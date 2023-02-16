Колокольцев уволил сразу двух полковников за отказ в убежище блогеру из Латвии

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев освободил от должности двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы за необоснованный отказ в предоставлении убежища гражданину Латвии, преследуемому на родине. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, речь идёт о русскоязычном блогере и публицисте Сергее Васильеве, который столкнулся с притеснениями за поддержку населения Донбасса.

"Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковника полиции Татьяны Дмитриевой за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан", — цитирует её пресс-служба министерства.

Волк подчеркнула, что активная гуманитарная и волонтёрская деятельность по поддержке населения Донбасса Сергея Васильева повлекла возбуждение против него в ряде стран уголовных дел. По прибытии в Москву публицист обратился в УВМ ГУ МВД России с просьбой о предоставлении временного убежища, однако его заявление "было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно и без учёта всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания".