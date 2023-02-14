Южная Корея дала убежище застрявшим в аэропорту Инчхона россиянам-уклонистам, но не всем

Окружной суд Инчхона вынес решение в пользу двух из пяти россиян, которые сбежали из страны от частичной мобилизации. Ранее южнокорейская миграционная служба отклонила их ходатайства о предоставлении статуса беженца. Как пишет KBS, всего истцов было трое, однако заявление одного из них отклонено без объяснения причин.

Решения им удалось добиться благодаря государственным адвокатам и правозащитникам. Последние называли их "политическими беженцами, которые подвергаются преследованиям”. В отношении ещё двух россиян продолжаются административные разбирательства. Те же, кто выиграл суд, смогут покинуть территорию аэропорта на этой неделе и начать процесс получения статуса беженца.