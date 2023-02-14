Южная Корея дала убежище застрявшим в аэропорту Инчхона россиянам-уклонистам, но не всем
KBS: Двое из пяти застрявших в аэропорту Инчхона россиян получили убежище в Южной Корее
Окружной суд Инчхона вынес решение в пользу двух из пяти россиян, которые сбежали из страны от частичной мобилизации. Ранее южнокорейская миграционная служба отклонила их ходатайства о предоставлении статуса беженца. Как пишет KBS, всего истцов было трое, однако заявление одного из них отклонено без объяснения причин.
Решения им удалось добиться благодаря государственным адвокатам и правозащитникам. Последние называли их "политическими беженцами, которые подвергаются преследованиям”. В отношении ещё двух россиян продолжаются административные разбирательства. Те же, кто выиграл суд, смогут покинуть территорию аэропорта на этой неделе и начать процесс получения статуса беженца.
Напомним, в начале января стало известно о пяти россиянах-уклонистах, которые прибыли в Южную Корею, дабы получить убежище. Они провели несколько месяцев в зоне беспошлинной торговли аэропорта Инчхона, питаясь продуктами, предоставленными Минюстом страны, — пирожными, соком и рисом с курицей.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon