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14 февраля, 16:14

Южная Корея дала убежище застрявшим в аэропорту Инчхона россиянам-уклонистам, но не всем

KBS: Двое из пяти застрявших в аэропорту Инчхона россиян получили убежище в Южной Корее

Окружной суд Инчхона вынес решение в пользу двух из пяти россиян, которые сбежали из страны от частичной мобилизации. Ранее южнокорейская миграционная служба отклонила их ходатайства о предоставлении статуса беженца. Как пишет KBS, всего истцов было трое, однако заявление одного из них отклонено без объяснения причин.

Решения им удалось добиться благодаря государственным адвокатам и правозащитникам. Последние называли их "политическими беженцами, которые подвергаются преследованиям”. В отношении ещё двух россиян продолжаются административные разбирательства. Те же, кто выиграл суд, смогут покинуть территорию аэропорта на этой неделе и начать процесс получения статуса беженца.

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Напомним, в начале января стало известно о пяти россиянах-уклонистах, которые прибыли в Южную Корею, дабы получить убежище. Они провели несколько месяцев в зоне беспошлинной торговли аэропорта Инчхона, питаясь продуктами, предоставленными Минюстом страны, — пирожными, соком и рисом с курицей.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Матвей Константинов
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