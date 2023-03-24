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24 марта, 15:21

Французский журналист Боке, раскрывший правду о преступлениях Киева, получил паспорт РФ

Освещавший события в Донбассе французский журналист Боке получил паспорт РФ

Французский журналист и волонтёр Адриан Боке, освещавший события в Донбассе и раскрывший правду о военных преступлениях ВСУ и инсценировке "трагедии в Буче", получил российский паспорт. По словам журналиста, из соображений безопасности церемония прошла тайно.

"Я получил свой паспорт РФ. Из соображений безопасности время и место церемонии были засекречены", — цитирует Боке ТАСС.

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Напомним, Боке приехал из Франции на Украину в качестве волонтёра весной 2022 года. Он быстро разочаровался в политике Киева, увидев всё своими глазами. В частности, он стал свидетелем зверств "Азова"* и того, как бойцы ВСУ привезли тела мёртвых людей для инсценировки в Буче. Боке обвинил Париж в причастности к геноциду населения Донбасса. Позже ему стали поступать угрозы, а в Стамбуле на француза напали. Боке попросил политического убежища в России, а 24 февраля 2023 года президент Владимир Путин предоставил ему гражданство РФ.

* Запрещённая в России террористическая организация.


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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова
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