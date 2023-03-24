Французский журналист Боке, раскрывший правду о преступлениях Киева, получил паспорт РФ

Французский журналист и волонтёр Адриан Боке, освещавший события в Донбассе и раскрывший правду о военных преступлениях ВСУ и инсценировке "трагедии в Буче", получил российский паспорт. По словам журналиста, из соображений безопасности церемония прошла тайно.