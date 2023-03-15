В Воронежской области нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика
11-летнего школьника, который пропал в Нововоронеже, нашли живым. Об этом заявил представитель поискового отряда "Лиза алерт".
"Нашла полиция. С мальчиком всё хорошо, сейчас находится в отделении полиции", — приводит его слова РИА "Новости".
Ребёнка нашли на улице, мальчик не покидал территорию города. В соцсетях поисковый отряд поблагодарил неравнодушных за участие в поиске. Где всё это время был ребёнок, не уточняется.
Лайф напоминает, что 14 марта мальчик вышел из школы, однако так и не вернулся домой. О его поисках объявили в ночь на 15 марта.
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ТАСС / Антон Ваганов