Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 09:54

В Воронежской области нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика

11-летнего школьника, который пропал в Нововоронеже, нашли живым. Об этом заявил представитель поискового отряда "Лиза алерт".

"Нашла полиция. С мальчиком всё хорошо, сейчас находится в отделении полиции", — приводит его слова РИА "Новости".

Ребёнка нашли на улице, мальчик не покидал территорию города. В соцсетях поисковый отряд поблагодарил неравнодушных за участие в поиске. Где всё это время был ребёнок, не уточняется.

Три девочки-подростка пропали в Красноярском крае

Три девочки-подростка пропали в Красноярском крае

Лайф напоминает, что 14 марта мальчик вышел из школы, однако так и не вернулся домой. О его поисках объявили в ночь на 15 марта.

Обложка ©

ТАСС / Антон Ваганов

Никита Осипов
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров