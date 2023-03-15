Под Воронежем ищут 11-летнего мальчика, который накануне не вернулся из школы
В Воронежской области пропал 11-летний школьник
Под Воронежем ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Во вторник он вышел из школы, но так и не вернулся домой. Об этом сообщает региональный поисковый отряд "Лиза алерт".
В Воронежской области пропал 11-летний мальчик. Фото © "Лиза алерт"
Ребёнок пропал в Нововоронеже, о его поисках объявили в ночь на среду. Мальчик был одет в чёрную куртку с жёлтыми надписями, тёмно-синие брюки, чёрную толстовку, белые кроссовки и белую шапку.
С собой у школьника был чёрный рюкзак. По информации на 11:00 местного времени (совпадает с московским), ребёнок пока не найден.
Ранее Лайф сообщал о том, что в городе Ужуре Красноярского края пропали три девочки-подростка. Предварительно, они могли направиться в Новосибирск или Кемерово.