Три девочки-подростка пропали в Красноярском крае

В городе Ужуре Красноярского края пропали три девочки-подростка: 15-летние Татьяна Непомнящая, Галина Фёдорова и 17-летняя Пея Фёдорова. Как сообщают волонтёры во "ВКонтакте", они могут направляться в Новосибирск или Кемерово.







Известно, что 13 марта примерно в 09:00 (05:00 мск) девочки ушли из дома. По данным волонтёров, подростки одеты в чёрные куртки. На Татьяне также была юбка ниже колен и кожаные сапоги перламутрового цвета, на Галине — брюки, сиреневая кофта с белыми полосками на рукавах, жилетка с красной надписью на груди слева, а на Пее — светло-синие джинсы и белая футболка. Обе Фёдоровы были обуты в тёмные кроссовки.

Всех, кому известно местонахождение пропавших девочек, волонтёры просят сообщить в дежурную часть Ужура: 8 (39156) 22-9-34. Также можно обратиться по номеру 112. Телефон волонтёров 8 (950) 996-60-66.