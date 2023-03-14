Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 06:20

Три девочки-подростка пропали в Красноярском крае

В городе Ужуре Красноярского края пропали три девочки-подростка: 15-летние Татьяна Непомнящая, Галина Фёдорова и 17-летняя Пея Фёдорова. Как сообщают волонтёры во "ВКонтакте", они могут направляться в Новосибирск или Кемерово.

  • Подростки пропали в Красноярском крае. Фото © VK / "Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтёры"
    Подростки пропали в Красноярском крае. Фото © VK / "Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтёры"
  • Подростки пропали в Красноярском крае. Фото © VK / "Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтёры"
    Подростки пропали в Красноярском крае. Фото © VK / "Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтёры"
  • Подростки пропали в Красноярском крае. Фото © VK / "Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтёры"
    Подростки пропали в Красноярском крае. Фото © VK / "Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтёры"

Подростки пропали в Красноярском крае. Фото © VK / "Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтёры"

1 / 3

Известно, что 13 марта примерно в 09:00 (05:00 мск) девочки ушли из дома. По данным волонтёров, подростки одеты в чёрные куртки. На Татьяне также была юбка ниже колен и кожаные сапоги перламутрового цвета, на Галине — брюки, сиреневая кофта с белыми полосками на рукавах, жилетка с красной надписью на груди слева, а на Пее — светло-синие джинсы и белая футболка. Обе Фёдоровы были обуты в тёмные кроссовки.

Всех, кому известно местонахождение пропавших девочек, волонтёры просят сообщить в дежурную часть Ужура: 8 (39156) 22-9-34. Также можно обратиться по номеру 112. Телефон волонтёров 8 (950) 996-60-66.

Полиция предложила полмиллиона рублей за информацию об убийце

Полиция предложила полмиллиона рублей за информацию об убийце

Ранее в полицию Москвы поступило заявление о пропаже помощника главы коллегии ЕЭК Дмитрия Шедко. Последний раз его видели 9 марта, но теперь местоположение мужчины неизвестно, а на звонки и сообщения он не отвечает.

Обложка ©

VK / "Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтёры"

Светлана Оперук
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Красноярский край

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров