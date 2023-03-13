В полицию Москвы поступило заявление о пропаже помощника главы коллегии ЕЭК Дмитрия Шедко

Московская полиция получила заявление о пропаже помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В полицию от знакомых поступило заявление том, что пропал Дмитрий Шедко, помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. По месту жительства он не обнаружен, на телефонные звонки и сообщения не отвечает", — говорится в сообщении.

Последний раз Дмитрия Шедко видели 9 марта. Теперь же полицейские пытаются установить его местонахождение. Мужчина является гражданином Белоруссии, где ранее занимал пост первого замглавы Минсвязи и информатизации до 2019 года. В последние годы он проживает в Москве.