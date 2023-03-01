Расчленённое тело пресс-секретаря городского суда нашли в Петропавловске-Камчатском

38-летний местный житель исчез в ночь с 22 на 23 февраля. Друзья рассказали, что он пошёл в гости к приятелю и с тех пор с ним никто не мог связаться. Близкие написали в полицию заявление о розыске. Правоохранители и волонтёры занялись поисками, они осмотрели окрестности, но не нашли пропавшего. Однако сегодня, 1 марта, в частном секторе Сероглазки обнаружили голову и тело пропавшего. Теперь следователи устанавливают обстоятельства случившегося.