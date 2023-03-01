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1 марта, 06:11

Расчленённое тело пресс-секретаря городского суда нашли в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском нашли тело пресс-секретаря городского суда. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.

38-летний местный житель исчез в ночь с 22 на 23 февраля. Друзья рассказали, что он пошёл в гости к приятелю и с тех пор с ним никто не мог связаться. Близкие написали в полицию заявление о розыске. Правоохранители и волонтёры занялись поисками, они осмотрели окрестности, но не нашли пропавшего. Однако сегодня, 1 марта, в частном секторе Сероглазки обнаружили голову и тело пропавшего. Теперь следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

В Москве полицейские обезвредили кидавшегося на жену с ножом пенсионера

В Москве полицейские обезвредили кидавшегося на жену с ножом пенсионера

Ранее в Кузбассе пенсионер нашёл пакет с окоченевшим телом новорождённой девочки. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".

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Светлана Оперук
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