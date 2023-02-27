В Грузии нашли тело создательницы театра в Петербурге, которую смыло в море при спасении пса
В Грузии погибла создательница детского театра в Петербурге, бросившись в море спасать собаку
В Грузии нашли погибшей основательницу детского театра в Петербурге Ирину Слюсарь. Фото © VK / "Беларусы онлайн"
В Грузии нашли погибшей создательницу детского театра "Лось и светлячок" в Санкт-Петербурге Ирину Слюсарь, которая бросилась в море спасать собаку. Об этом рассказали волонтёры, участвовавшие в пятидневных поисках.
"С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким", — говорится в тексте.
В штормовую погоду женщина прогуливалась с подругой и её собакой по черноморскому побережью у города Кобулети. Волна унесла пса в море. Ирина вместе с приятельницей бросились на помощь. Последней удалось выбраться на берег после тщетных поисков животного, а основательница театра пропала.
Ирина Слюсарь — гражданка Белоруссии. В посольстве республики уже пообещали оказать содействие родственникам женщины в транспортировке тела после решения вопроса о месте захоронения.
Ранее сообщалось, что полицейские выловили из Москвы-реки в районе храма Христа Спасителя тело неизвестного мужчины. Останки долго несло по течению, и их покрыло илом. Выясняется личность погибшего.