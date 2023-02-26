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26 февраля, 16:26

Заиленное тело мужчины выловили из Москвы-реки у храма Христа Спасителя

Из Москвы-реки выловили тело неизвестного мужчины

<p>Тело неизвестного мужчины выловили из Москвы-реки. Скриншот © LIFE</p>

Тело неизвестного мужчины выловили из Москвы-реки. Скриншот © LIFE

Полицейские выловили из Москвы-реки в районе храма Христа Спасителя тело неизвестного мужчины. Как уточняет телеграм-канал SHOT, останки долго несло по течению.

Извлечь труп из воды удалось у причала у Театра эстрады. Предварительно установлено, что он находился в воде довольно долго, потому что останки оказались заилены. Личность погибшего, обстоятельства его смерти и другие детали произошедшего выясняются.

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Ирина Фальке
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