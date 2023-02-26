Заиленное тело мужчины выловили из Москвы-реки у храма Христа Спасителя
Из Москвы-реки выловили тело неизвестного мужчины
Тело неизвестного мужчины выловили из Москвы-реки. Скриншот © LIFE
Полицейские выловили из Москвы-реки в районе храма Христа Спасителя тело неизвестного мужчины. Как уточняет телеграм-канал SHOT, останки долго несло по течению.
Извлечь труп из воды удалось у причала у Театра эстрады. Предварительно установлено, что он находился в воде довольно долго, потому что останки оказались заилены. Личность погибшего, обстоятельства его смерти и другие детали произошедшего выясняются.
Ранее в Охотском море у острова Недоразумения спасатели обнаружили вмёрзшее в лёд тело мужчины. Погибшим оказался пропавший незадолго до этого рыбак.