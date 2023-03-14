Полиция предложила полмиллиона рублей за информацию об убийце

На Камчатке правоохранительные органы готовы выплатить 500 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию, способную помочь раскрыть убийство 25-летнего молодого человека. Об этом заявили агентству "Камчатка-информ" в УМВД РФ по региону.

Пропавший без вести Анатолий Моторнюк 1998 года рождения. Фото © "Камчатка-информ"

Как пояснили в полиции, "дело по статье "Убийство" было возбуждено после исчезновения Анатолия Сергеевича Моторнюка 1998 года рождения. В прошлом году 6 сентября он был замечен в последний раз уходящим с адреса Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 19.

По сей день судьба мужчины неизвестна, однако в полиции считают, что его уже нет в живых. Обладающих какой-то информацией просят звонить в дежурную часть УМВД России по Камчатскому краю.