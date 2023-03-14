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14 марта, 04:41

Полиция предложила полмиллиона рублей за информацию об убийце

На Камчатке МВД предложило полмиллиона рублей за информацию об убийце мужчины

На Камчатке правоохранительные органы готовы выплатить 500 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию, способную помочь раскрыть убийство 25-летнего молодого человека. Об этом заявили агентству "Камчатка-информ" в УМВД РФ по региону.

Пропавший без вести Анатолий Моторнюк 1998 года рождения. Фото © "Камчатка-информ"

Пропавший без вести Анатолий Моторнюк 1998 года рождения. Фото © "Камчатка-информ"

Как пояснили в полиции, "дело по статье "Убийство" было возбуждено после исчезновения Анатолия Сергеевича Моторнюка 1998 года рождения. В прошлом году 6 сентября он был замечен в последний раз уходящим с адреса Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 19.

По сей день судьба мужчины неизвестна, однако в полиции считают, что его уже нет в живых. Обладающих какой-то информацией просят звонить в дежурную часть УМВД России по Камчатскому краю.

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Ранее столичные правоохранители в аэропорту Домодедово задержали учёного-гидролога, который подозревается в серии убийств 20-летней давности.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Анатолий Симоненко
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