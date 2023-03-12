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12 марта, 18:39
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Учёный Цветков сознался в серии убийств 20-летней давности в Подмосковье

В Москве задержали гидролога Цветкова по подозрению в серии убийств 20-летней давности

<p>Александр Цветков. Обложка © <a href="https://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-region/68020/yaroslavskogo_uchenogo_zaderzhali_po_podozreniyu_v_serii_ubijstv_dvadcatiletnej_davnosti.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YarNews</a></p>

Александр Цветков. Обложка © YarNews

Правоохранители задержали в аэропорту Домодедово учёного-гидролога, сотрудника Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН) Александра Цветкова по подозрению в серии убийств 20-летней давности. Об этом пишет портал YarNews.

По его данным, 16 февраля мужчина вернулся из научной экспедиции. Его задержали в столичной воздушной гавани и предъявили обвинение в совершении серии жестоких убийств в августе 2002 года в Подмосковье. При этом коллеги подозреваемого утверждают, что в это время научный сотрудник был в экспедиции в Костромской и Вологодской областях.

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Предварительно, правоохранители подозревают в причастности к убийствам имеющего четыре судимости Андрея Алёшина. Мужчина утверждает, что в августе 2002 года он вместе с Цветковым убил мужчину и двух женщин. Коллеги учёного-гидролога собирают подписи в поддержку мужчины. Они также предоставили следствию документы, доказывающие, что Цветков в августе 2002 года находился в экспедиции. На первом допросе гидролог написал явку с повинной, где просил о досудебном соглашении, однако позже отказался от своих слов. Доказательства вины Алёшина собраны в полном объёме, информация по Цветкову сейчас проверяется.

Ранее Лайф писал, что житель Новороссийска задержан за избиение подростка из-за места в маршрутке. Дебоширу предъявлено обвинение. У пострадавшего остались гематомы на шее и у глаза и выбит зуб.

Иван Косицын
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