Учёный Цветков сознался в серии убийств 20-летней давности в Подмосковье

Правоохранители задержали в аэропорту Домодедово учёного-гидролога, сотрудника Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН) Александра Цветкова по подозрению в серии убийств 20-летней давности. Об этом пишет портал YarNews.

По его данным, 16 февраля мужчина вернулся из научной экспедиции. Его задержали в столичной воздушной гавани и предъявили обвинение в совершении серии жестоких убийств в августе 2002 года в Подмосковье. При этом коллеги подозреваемого утверждают, что в это время научный сотрудник был в экспедиции в Костромской и Вологодской областях.

Предварительно, правоохранители подозревают в причастности к убийствам имеющего четыре судимости Андрея Алёшина. Мужчина утверждает, что в августе 2002 года он вместе с Цветковым убил мужчину и двух женщин. Коллеги учёного-гидролога собирают подписи в поддержку мужчины. Они также предоставили следствию документы, доказывающие, что Цветков в августе 2002 года находился в экспедиции. На первом допросе гидролог написал явку с повинной, где просил о досудебном соглашении, однако позже отказался от своих слов. Доказательства вины Алёшина собраны в полном объёме, информация по Цветкову сейчас проверяется.