Задержан подозреваемый в громком убийстве в Подольске. И это не хоккеист Иванюженков
Хинштейн сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 24-летнего спецназовца в Подольске
Погибший Евгений Ш. Фото © t.me / Mash
Депутат Госдумы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 24-летнего спецназовца в подмосковном кафе. Им оказался 30-летний местный житель, который уже признал свою вину.
"Реальный подозреваемый в убийстве 24-летнего подольчанина в пьяной драке в местном кафе установлен и доставлен в подольский МСО СКР. Он уже признал свою вину. Это 30-летний местный житель", — написал он в телеграм-канале.
Также он напомнил, что СМИ ошибочно указали на причастность к данному преступлению хоккеиста "Сочи" и сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артёма.
Ранее сегодня СМИ сообщили, что 24-летнего сына бывшего министра спорта и депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артёма заподозрили в убийстве в Подольске. Позже СМИ утверждали, что он скрылся с места расправы, однако в СК заявили о невиновности Иванюженкова в убийстве.