Задержан подозреваемый в громком убийстве в Подольске. И это не хоккеист Иванюженков

Депутат Госдумы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 24-летнего спецназовца в подмосковном кафе. Им оказался 30-летний местный житель, который уже признал свою вину.

"Реальный подозреваемый в убийстве 24-летнего подольчанина в пьяной драке в местном кафе установлен и доставлен в подольский МСО СКР. Он уже признал свою вину. Это 30-летний местный житель", — написал он в телеграм-канале.