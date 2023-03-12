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12 марта, 12:41

Задержан подозреваемый в громком убийстве в Подольске. И это не хоккеист Иванюженков

Хинштейн сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 24-летнего спецназовца в Подольске

<p>Погибший Евгений Ш. Фото © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/42417" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Погибший Евгений Ш. Фото © t.me / Mash

Депутат Госдумы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 24-летнего спецназовца в подмосковном кафе. Им оказался 30-летний местный житель, который уже признал свою вину.

"Реальный подозреваемый в убийстве 24-летнего подольчанина в пьяной драке в местном кафе установлен и доставлен в подольский МСО СКР. Он уже признал свою вину. Это 30-летний местный житель", — написал он в телеграм-канале.

Также он напомнил, что СМИ ошибочно указали на причастность к данному преступлению хоккеиста "Сочи" и сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артёма.

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Ранее сегодня СМИ сообщили, что 24-летнего сына бывшего министра спорта и депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артёма заподозрили в убийстве в Подольске. Позже СМИ утверждали, что он скрылся с места расправы, однако в СК заявили о невиновности Иванюженкова в убийстве.

Оксана Попова
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • Криминал
  • Московская область

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