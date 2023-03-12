СК заявил о невиновности сына депутата Госдумы и хоккеиста Иванюженкова в убийстве в Подольске
Артём Иванюженков. Фото © ХК "Сочи"
Хоккеист "Сочи" и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова — Артём Иванюженков — не причастен к убийству 24-летнего парня в подольском кафе. Об этом сообщила журналистам представитель Главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.
"Информация, распространённая [телеграм-каналом] "112" о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет", — подчеркнула представитель ведомства.
Ранее сегодня СМИ сообщили, что 24-летнего сына бывшего министра спорта и депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артёма заподозрили в убийстве в подмосковном Подольске. Позже СМИ утверждали, что он скрылся с места расправы.