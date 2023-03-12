СК заявил о невиновности сына депутата Госдумы и хоккеиста Иванюженкова в убийстве в Подольске

Хоккеист "Сочи" и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова — Артём Иванюженков — не причастен к убийству 24-летнего парня в подольском кафе. Об этом сообщила журналистам представитель Главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.