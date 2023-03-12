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12 марта, 12:10

СК заявил о невиновности сына депутата Госдумы и хоккеиста Иванюженкова в убийстве в Подольске

<p>Артём Иванюженков. Фото © ХК "Сочи"</p>

Артём Иванюженков. Фото © ХК "Сочи"

Хоккеист "Сочи" и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова — Артём Иванюженков — не причастен к убийству 24-летнего парня в подольском кафе. Об этом сообщила журналистам представитель Главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

"Информация, распространённая [телеграм-каналом] "112" о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет", — подчеркнула представитель ведомства.

Стала известна личность жертвы поножовщины в Подольске с участием сына депутата Госдумы

Стала известна личность жертвы поножовщины в Подольске с участием сына депутата Госдумы

Ранее сегодня СМИ сообщили, что 24-летнего сына бывшего министра спорта и депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артёма заподозрили в убийстве в подмосковном Подольске. Позже СМИ утверждали, что он скрылся с места расправы.

Андрей Бражников
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    Комментарий

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    ☆ Виктор CH☆сегодня в 12:39

    Кто бы сомневался...!

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