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Опубликовано 12 марта 2023, 15:10
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СК заявил о невиновности сына депутата Госдумы и хоккеиста Иванюженкова в убийстве в Подольске

Артём Иванюженков. Фото © ХК "Сочи"

Артём Иванюженков. Фото © ХК "Сочи"

Хоккеист "Сочи" и сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова — Артём Иванюженков — не причастен к убийству 24-летнего парня в подольском кафе. Об этом сообщила журналистам представитель Главного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

"Информация, распространённая [телеграм-каналом] "112" о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет", — подчеркнула представитель ведомства.

Стала известна личность жертвы поножовщины в Подольске с участием сына депутата Госдумы
Стала известна личность жертвы поножовщины в Подольске с участием сына депутата Госдумы

Ранее сегодня СМИ сообщили, что 24-летнего сына бывшего министра спорта и депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артёма заподозрили в убийстве в подмосковном Подольске. Позже СМИ утверждали, что он скрылся с места расправы.

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Андрей Бражников
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