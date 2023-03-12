Сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артём скрылся из кафе в Подмосковье после убийства 24-летнего парня, пишет Mash. По его данным, хоккеист отдыхал в заведении вместе с компанией друзей.

Между ними и группой других посетителей возник конфликт, который и перерос в поножовщину. Как сообщают свидетели, удар ножом нанёс Артём, после чего сбежал. Его разыскивают. Все остальные задержаны, следователи допрашивают очевидцев. В областном СУ СКР подтвердили случившееся и уточнили, что 24-летнего парня пырнули в живот, его успели доставить в больницу, но спасти уже не смогли.

"12 марта в Подольской городской больнице от ножевого ранения скончался 24-летний местный житель. По данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", — сообщает управление.

Там заявили, что в следственный отдел доставлены все участники инцидента для допроса. Устанавливается лицо, нанёсшее смертельное ранение. С места изъят нож, смывы и другие предметы. На месте продолжают работать следователи и криминалисты.