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Опубликовано 12 марта 2023, 12:15
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Сын депутата Госдумы и хоккеист Иванюженков подозревается в убийстве 23-летнего парня

Сына депутата Госдумы Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве

Артём Иванюженков. Фото © ХК "Сочи"

Артём Иванюженков. Фото © ХК "Сочи"

24-летнего хоккеиста и сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артёма заподозрили в убийстве, передаёт "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

По его данным, всё произошло в подмосковном Подольске, где обнаружили бездыханное тело 23-летнего парня. Известно, что подозреваемого сына госслужащего уже задержали. Сейчас он находится на допросе. Правоохранители выясняют мотив, а также обстоятельства произошедшего.

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Стоит отметить, что он замешан в криминале уже не первый раз. Ещё в 2020 году Лайф рассказывал, что Артём Иванюженков за рулём BMW насмерть сбил велосипедиста. ЧП произошло всё в том же подмосковном Подольске.

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Николь Вербер
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