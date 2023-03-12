Сын депутата Госдумы и хоккеист Иванюженков подозревается в убийстве 23-летнего парня

24-летнего хоккеиста и сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артёма заподозрили в убийстве, передаёт "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

По его данным, всё произошло в подмосковном Подольске, где обнаружили бездыханное тело 23-летнего парня. Известно, что подозреваемого сына госслужащего уже задержали. Сейчас он находится на допросе. Правоохранители выясняют мотив, а также обстоятельства произошедшего.