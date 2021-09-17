Коммунист из 90-х: Как "Умное голосование" продвигает в Госдуму подмосковного авторитета В списках кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ в Подольске значится Борис Иванюженков. Он более известен по прозвищу Ротан, и за ним тянется криминальная слава. Его приютила КПРФ. 16 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Андрей Епихин, © ТАСС / РБК / Олег Яковлев

Кандидата с сомнительным криминальным прошлым предлагает система так называемого умного голосования. Заявлено, что проект команды Алексея Навального "Умное голосование" рассчитан на то, что избиратель проголосует против "Единой России" и выберет предложенного ему на сайте кандидата. Якобы случайного, у которого есть шанс обойти соперника из партии власти.

На днях команда опубликовала полный список своих кандидатов — 220 человек. По странной случайности 137 из них — от партии КПРФ. Не исключено, что включённые в списки кандидаты каким-то образом договорились с командой оппозиционера.

Из братков — в министры

Один из кандидатов — депутат Госдумы VI и VII созыва 55-летний Борис Иванюженков. Именно его активно продвигают на сайте "Умное голосование" по округу № 124 в подмосковном Подольске. Законодательные инициативы Иванюженкова мало известны, зато его связывают с деятельностью знаменитой подольской ОПГ. КПРФ, от которой пытается идти в Госдуму Иванюженков, это не смущает.

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Ещё в конце 90-х крупные федеральные СМИ опубликовали досье на Иванюженкова, в котором он фигурировал как видный криминальный деятель по прозвищу Ротан. Якобы он входил в группу Стукало подольского ОПС, возглавляемого в то время Владимиром Лалакиным по прозвищу Лучок. В досье говорилось, что летом 1988 года Иванюженкова якобы задержали после перестрелки с участниками другой ОПГ. Утверждалось, что в 1989 году прокуратура Подольска возбудила против Ротана уголовное дело за участие в групповом изнасиловании. Ему пришлось даже просидеть несколько месяцев в СИЗО.

Лалакин и Иванюженков учились в одном ПТУ. Фото © VK / Исчезнувшая история

По данным этого же досье, в 1992 году Ротан якобы участвовал в перестрелке между бригадами Психа и Вама. Стрелка закончилась для Психа (уголовника Сергея Федяева) печально: труп гангстера расчленили, облили бензином и сожгли возле дома отдыха "Лесные поляны".

Один из братков затем утверждал, что якобы именно Ротан подстрелил Психа. В публикациях говорилось, что, мол, в отношении Иванюженкова возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия.

С середины 90-х Иванюженков занялся спортивной и организаторской работой. Авторитет Ротана в спортивной среде вырос довольно быстро, и летом 1999 года он даже стал при Борисе Ельцине министром по делам спорта и туризма. После публикации скандального досье ему пришлось покинуть правительство. Однако он сумел войти в Государственную дому VI и VII созыва от КПРФ.

Коммунист Иванюженков на сайте Госдумы. Фото © Государственная дума Федерального собрания РФ

Бизнес семьи депутата

Согласно базе СПАРК, Иванюженков владеет 30% компании "Дриада", которой принадлежит подольский ТЦ "Галерея". Доля находится в доверительном управлении некой Елены Трофимовой.

Бизнесом также занимаются Антон и Наталья Иванюженковы, контролирующие ООО "Рыночный комплекс" — управляющую компанию ТЦ "Центральный". В 2019 году "Рыночный комплекс" заработал более 166 миллионов. В пандемийном 2020 году выручка ТЦ снизилась до 114 миллионов.

Интересно, что в совладельцах обеих компаний Иванюженковых числится некая американская компания "МЖК Менеджмент ИНК", прописанная в штате Нью-Джерси. Младший сын кандидата Артём сделал карьеру именно в США, где у депутата от КПРФ могут быть бизнес-партнёры. Компания с очень похожим названием — ООО "МЖК-Менеджмент" — зарегистрирована в Мытищах и также занимается сдачей коммерческих помещений в аренду.

Фото © СПАРК

Игры на дорогах

Сыновья кандидата в депутаты Госдумы Артём и Антон известны общественности по авариям. Обе произошли в родном Подольске. В 2016 году Антон на паркетнике BMW X6 въехал в автобусную остановку. Пострадали два человека. Лихач вместо того, чтобы оказать пострадавшим первую помощь, цинично прятал номера своего автомобиля. По внешним признакам он был нетрезв. Дело было закрыто за примирением сторон: получив хорошие отступные, потерпевшие отказались от своих претензий.

Через четыре года пришла очередь Артёма, который вернулся в Подольск из США, поскольку из-за пандемии отменили хоккейные матчи (он играл в одной из команд НХЛ). Смертельная авария с его участием произошла летом 2020 года на Октябрьском проспекте Подольска. Молодой человек сбил велосипедиста. В отношении Артёма тогда возбудили уголовное дело по статье 264 УК ("Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека").

Артём Иванюженков. Фото © Instagram / arty_12

На сайте Подольского городского суда пока нет новостей об этом деле. Возможно, его тоже могли закрыть. В настоящее время Артём играет за хоккейный клуб "Витязь", принадлежащий его отцу.

Криминальный шлейф Иванюженкова-старшего и скандалы вокруг его сыновей вряд ли бы позволили ему занять место в Госдуме. Однако КПРФ и "Умное голосование" готовы продвигать подобных сомнительных персонажей в парламент.

Авторы Станислав Сенькин