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12 марта, 10:36

Стала известна личность жертвы поножовщины в Подольске с участием сына депутата Госдумы

<p>Погибший Евгений Ш. Фото © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/42417" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Погибший Евгений Ш. Фото © t.me / Mash

В подмосковном кафе во время конфликта с хоккеистом Артёмом Иванюженковым, который там отдыхал с друзьями, погиб 24-летний уроженец Пензы Евгений Ш. Об этом пишет Mash.

Как стало известно изданию, погибший не был знаком с Иванюженковым до трагических ночных событий в заведении. Мужчина умер от ножевого ранения в грудь. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Напомним, сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, хоккеист Артём, скрылся из кафе в Подмосковье, где отдыхал в компании друзей, после убийства мужчины. По словам очевидцев, именно Артём пырнул ножом молодого человека во время возникшей ссоры. Полиция допрашивает всех участников трагедии и устанавливает, кто нанёс смертельный удар.

Татьяна Миссуми
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