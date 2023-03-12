Стала известна личность жертвы поножовщины в Подольске с участием сына депутата Госдумы
Погибший Евгений Ш. Фото © t.me / Mash
В подмосковном кафе во время конфликта с хоккеистом Артёмом Иванюженковым, который там отдыхал с друзьями, погиб 24-летний уроженец Пензы Евгений Ш. Об этом пишет Mash.
Как стало известно изданию, погибший не был знаком с Иванюженковым до трагических ночных событий в заведении. Мужчина умер от ножевого ранения в грудь. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Напомним, сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, хоккеист Артём, скрылся из кафе в Подмосковье, где отдыхал в компании друзей, после убийства мужчины. По словам очевидцев, именно Артём пырнул ножом молодого человека во время возникшей ссоры. Полиция допрашивает всех участников трагедии и устанавливает, кто нанёс смертельный удар.