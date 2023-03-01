Вышедший из СИЗО сын Жириновского рассказал, как отбивался от сокамерников и читал труды отца

Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн вышел из СИЗО, куда попал на две недели после пьяной драки в ресторане и нападении на полицейского. Об этом пишет Mash .

Эйдельштейн рассказал изданию, что отмывал стены камеры от оппозиционных лозунгов и развешивал буквы Z. Последнее вызывало недовольство либерально настроенных сокамерников, и сыну политика приходилось вступать с ними в перепалку. Он также похудел на пять килограммов и успел прочитать некоторые статьи своего отца — скончавшегося главы ЛДПР Владимира Жириновского.