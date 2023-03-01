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1 марта, 12:30

Вышедший из СИЗО сын Жириновского рассказал, как отбивался от сокамерников и читал труды отца

Сын Жириновского спустя две недели после пьяной драки вышел из СИЗО

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн вышел из СИЗО, куда попал на две недели после пьяной драки в ресторане и нападении на полицейского. Об этом пишет Mash.

Эйдельштейн рассказал изданию, что отмывал стены камеры от оппозиционных лозунгов и развешивал буквы Z. Последнее вызывало недовольство либерально настроенных сокамерников, и сыну политика приходилось вступать с ними в перепалку. Он также похудел на пять килограммов и успел прочитать некоторые статьи своего отца — скончавшегося главы ЛДПР Владимира Жириновского.

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Напомним, 14 февраля внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн во время отдыха в московском ресторане устроил пьяную ссору. Лайф публиковал видео с камер. Позже в полицейском участке он ударил правоохранителя, за что получил 15 суток ареста.

Татьяна Миссуми
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