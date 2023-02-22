Дегтярёв заметил признаки скорого исполнения двух пророчеств Жириновского

Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Михаил Дегтярёв напомнил слова Владимира Жириновского о том, что "Америка треснет". Об этом политик сказал в беседе с kp.ru, назвав признаками скорого исполнения пророчества политика ошибки президента США Джо Байдена.

"Америка треснет пополам. Это уже будет очень скоро. Потому что то, что делает Байден… Ему свои граждане не важны. А они это чувствуют. И поэтому Америка треснет. И что от Польши скоро ничего не останется. Владимир Вольфович говорил: поляки доиграются", — перечислил пророчества Жириновского глава региона.

Он пояснил, что вместо поездки в американский штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, президент США отправился в Киев и Варшаву. Ещё одним признаком Дегтярёв назвал то, что Байден во время визита на Украину "выступил на разогреве у президента России Владимира Путина — самого могущественного политика мира". Он также заметил, что Жириновский часто повторял: "Русскую землю нужно освободить от киевских оккупантов".