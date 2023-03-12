Погибший после поножовщины в Подольске сам дошёл до больницы и умер при осмотре
24-летний Евгений. Обложка © t.me / SHOT
Стали известны новые детали поножовщины в подмосковном кафе, в которой заподозрили ранее хоккеиста Артёма Иванюженкова, якобы там отдыхавшего с друзьями. Как пишет телеграм-канал SHOT, получивший ранение Евгений Ш. дошёл сам до приёмного отделения и скончался при осмотре.
Друг погибшего рассказал, что не был свидетелем конфликта, а сидел у бара в машине. По его словам, друзья вывели окровавленного Евгения и посадили к нему в автомобиль. По пути в больницу раненый был в состоянии шока и вырывался из авто — хотел отомстить обидчику за удар.
"Я его держал, говорил: "Успокойся, ты сейчас не в том состоянии, тебе надо в больницу", — рассказал нам друг погибшего.
Собеседник также рассказал, что раненый сам дошёл до приёмного отделения, но при осмотре скончался. Известно, что Евгений работал в спецназе, вёл активный образ жизни, а также занимался спортом. У него остались мама и брат.
Напомним, сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, хоккеист Артём, скрылся из кафе в Подмосковье, где отдыхал в компании друзей, после убийства мужчины. По словам очевидцев, именно Артём пырнул ножом молодого человека во время возникшей ссоры. Полиция допрашивает всех участников трагедии и устанавливает, кто нанёс смертельный удар.