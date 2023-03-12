Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 12:40

Погибший после поножовщины в Подольске сам дошёл до больницы и умер при осмотре

<p>24-летний Евгений. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49130" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

24-летний Евгений. Обложка © t.me / SHOT

Стали известны новые детали поножовщины в подмосковном кафе, в которой заподозрили ранее хоккеиста Артёма Иванюженкова, якобы там отдыхавшего с друзьями. Как пишет телеграм-канал SHOT, получивший ранение Евгений Ш. дошёл сам до приёмного отделения и скончался при осмотре.

Друг погибшего рассказал, что не был свидетелем конфликта, а сидел у бара в машине. По его словам, друзья вывели окровавленного Евгения и посадили к нему в автомобиль. По пути в больницу раненый был в состоянии шока и вырывался из авто — хотел отомстить обидчику за удар.

"Я его держал, говорил: "Успокойся, ты сейчас не в том состоянии, тебе надо в больницу", — рассказал нам друг погибшего.

Собеседник также рассказал, что раненый сам дошёл до приёмного отделения, но при осмотре скончался. Известно, что Евгений работал в спецназе, вёл активный образ жизни, а также занимался спортом. У него остались мама и брат.

Стала известна личность жертвы поножовщины в Подольске с участием сына депутата Госдумы

Стала известна личность жертвы поножовщины в Подольске с участием сына депутата Госдумы

Напомним, сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, хоккеист Артём, скрылся из кафе в Подмосковье, где отдыхал в компании друзей, после убийства мужчины. По словам очевидцев, именно Артём пырнул ножом молодого человека во время возникшей ссоры. Полиция допрашивает всех участников трагедии и устанавливает, кто нанёс смертельный удар.

Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров