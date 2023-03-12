Погибший после поножовщины в Подольске сам дошёл до больницы и умер при осмотре

Стали известны новые детали поножовщины в подмосковном кафе, в которой заподозрили ранее хоккеиста Артёма Иванюженкова, якобы там отдыхавшего с друзьями. Как пишет телеграм-канал SHOT, получивший ранение Евгений Ш. дошёл сам до приёмного отделения и скончался при осмотре.

Друг погибшего рассказал, что не был свидетелем конфликта, а сидел у бара в машине. По его словам, друзья вывели окровавленного Евгения и посадили к нему в автомобиль. По пути в больницу раненый был в состоянии шока и вырывался из авто — хотел отомстить обидчику за удар.

"Я его держал, говорил: "Успокойся, ты сейчас не в том состоянии, тебе надо в больницу", — рассказал нам друг погибшего.