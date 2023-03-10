Женщина полезла в шкаф за ёлкой, а нашла мумию пропавшего мужа
В Иллинойсе женщина нашла мумию пропавшего мужа в шкафу
Дженнифер Мэдж. Фото © New York Post
В США в штате Иллинойс женщина по имени Дженнифер Мэдж заглянула в шкаф и обнаружила мумию пропавшего восемь месяцев назад мужа. Об этом сообщает издание New York Post.
Пропавший муж Дженнифер Мэдж. Фото © New York Post
О пропаже супруга она заявила в конце апреля прошлого года. Полиции так и не удалось отыскать мужчину. Мумифицированное тело супруга женщина нашла в декабре, когда полезла в шкаф за рождественской ёлкой. Как выяснилось, она и даже её соседи чувствовали какое-то время неприятный запах, но все думали, что дело в неисправной канализации. А учитывая высокую степень захламлённости квартиры, найти тело раньше было затруднительно. Как сообщает Fox59, медэкспертиза подтвердила, что мужчина совершил самоубийство.
Ранее в Америке установили личность женщины, тело которой было обнаружено в холодильнике почти 30 лет назад. Инцидент произошёл в 1995 году в калифорнийском округе Сан-Хоакин.