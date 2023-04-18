В Балашихе развёрнуты масштабные поиски четырёхлетней Полины
В Балашихе пропала четырёхлетняя девочка
В городе Балашихе в Московской области развёрнуты масштабные поиски четырёхлетней девочки, которая пропала вчера, 17 апреля.
Сотрудники правоохранительных органов и волонтёры ищут Полину Стрижак. Она худощавая с русыми волосами, ростом около 100 см. "Лиза Алёрт" объявила и наборе готовых помочь.
По данным Лайфа, мать девочки была найдена мёртвой под окнами дома. Сейчас проверяют записи камер наблюдения, чтобы понять, заводила ли она ребёнка в квартиру. Волонтёры готовятся обследовать округу. Сестра погибшей утверждает, что Наташа (так звали погибшую женщину) приехала с ребёнком из Луганска к родственникам и страдала ПТСР (посттравматическое расстройство).
Ранее сообщалось, что в Воронежской области нашли живым пропавшего одиннадцатилетнего мальчика. Ребёнка нашли на улице, он не покидал территорию родного города.
Пропавшая Полина Стрижак. Фото © "Лиза Алёрт"