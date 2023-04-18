КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 19:25

В Балашихе развёрнуты масштабные поиски четырёхлетней Полины

В Балашихе пропала четырёхлетняя девочка

В городе Балашихе в Московской области развёрнуты масштабные поиски четырёхлетней девочки, которая пропала вчера, 17 апреля.

Сотрудники правоохранительных органов и волонтёры ищут Полину Стрижак. Она худощавая с русыми волосами, ростом около 100 см. "Лиза Алёрт" объявила и наборе готовых помочь.

По данным Лайфа, мать девочки была найдена мёртвой под окнами дома. Сейчас проверяют записи камер наблюдения, чтобы понять, заводила ли она ребёнка в квартиру. Волонтёры готовятся обследовать округу. Сестра погибшей утверждает, что Наташа (так звали погибшую женщину) приехала с ребёнком из Луганска к родственникам и страдала ПТСР (посттравматическое расстройство).

Полицию подняли на поиски "воронежских Ромео и Джульетты"

Полицию подняли на поиски "воронежских Ромео и Джульетты"

Ранее сообщалось, что в Воронежской области нашли живым пропавшего одиннадцатилетнего мальчика. Ребёнка нашли на улице, он не покидал территорию родного города.

Обложка ©

Пропавшая Полина Стрижак. Фото © "Лиза Алёрт"

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров