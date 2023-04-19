Погибшая в Балашихе женщина и её пропавшая дочь "жили аккуратненько", рассказали соседи
В Балашихе полиция обследовала квартиру женщины, тело которой было найдено под окнами многоэтажного дома: она упала с большой высоты и погибла. С ней жила четырёхлетняя дочь, которая после этого пропала. По словам соседей, ничего необычного о матери с дочерью они рассказать не могут. Когда сотрудник МВД и местные жители вошли в опустевшую квартиру, там всё было чисто и аккуратно.
Житель Балашихи рассказывает о квартире погибшей женщины и её пропавшей дочери. Видео © LiFE
"Однокомнатная квартира. Обычная, чистая, ухоженная, аккуратная. Детские вещи есть, всё аккуратненько сложено было", — сообщил житель дома по имени Максим.
Эту информацию подтвердила и другая жительница дома. Теперь они стараются содействовать полиции в поиске пропавшей девочки.
Как рассказывал Лайф, пропавшая в Балашихе четырёхлетняя Полина худощавая, с русыми волосами, ростом около 100 см. Сестра погибшей утверждает, что Наташа (так звали погибшую женщину) приехала с ребёнком из Луганска к родственникам и страдала ПТСР (посттравматическое расстройство).
LiFE