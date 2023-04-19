Погибшая в Балашихе женщина и её пропавшая дочь "жили аккуратненько", рассказали соседи

В Балашихе полиция обследовала квартиру женщины, тело которой было найдено под окнами многоэтажного дома: она упала с большой высоты и погибла. С ней жила четырёхлетняя дочь, которая после этого пропала. По словам соседей, ничего необычного о матери с дочерью они рассказать не могут. Когда сотрудник МВД и местные жители вошли в опустевшую квартиру, там всё было чисто и аккуратно.