Тело пропавшей в Балашихе трёхлетней Полины нашли рядом с местом гибели её матери

Тело трёхлетней Полины обнаружено в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда многоэтажки в Балашихе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Место гибели матери и ребёнка в Балашихе. Видео © LIFE

На теле малышки обнаружены травмы, характерные при падении с высоты. Предварительно, после падения она ещё некоторое время была жива и смогла отползти от тела матери. Поэтому сразу её и не нашли. В СК подтвердили факт обнаружения тела девочки.

"По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры", — отметили в пресс-службе ведомства.