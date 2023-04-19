Тело пропавшей в Балашихе трёхлетней Полины нашли рядом с местом гибели её матери
Найдено тело трёхлетней девочки, которая исчезла в Балашихе
Тело трёхлетней Полины обнаружено в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда многоэтажки в Балашихе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Место гибели матери и ребёнка в Балашихе. Видео © LIFE
На теле малышки обнаружены травмы, характерные при падении с высоты. Предварительно, после падения она ещё некоторое время была жива и смогла отползти от тела матери. Поэтому сразу её и не нашли. В СК подтвердили факт обнаружения тела девочки.
"По предварительным данным, девочка вместе с матерью выпала из окна квартиры", — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, по данным Лайфа, трёхлетняя Полина и её мать приехали из Луганска к родственникам. Женщина при этом страдала ПТСР, её тело нашли под окнами дома 18 апреля. Полина пропала в тот же день. Лайф опубликовал последнее видео с Полиной и её мамой.