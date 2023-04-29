В Саратове четырёхлетняя девочка выпала со второго этажа кафе

В центре Саратова четырёхлетняя девочка выпала из окна со второго этажа в кафе на территории городского парка, после чего была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения области Олег Костин. По его словам, инцидент произошёл в 19:50 (18:50 мск) по адресу улица 1-й Станционный проезд, дом 9.

"В городском парке в кафе "Ветерок" с высоты второго этажа выпал ребёнок... четырёх лет. Диагноз: черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, состояние средней тяжести", — написал Костин в телеграм-канале.

На место происшествия прибыла реанимационная бригада городской станции скорой медицинской помощи, которая доставила девочку в областную детскую клиническую больницу.