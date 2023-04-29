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29 апреля, 20:21

В Саратове четырёхлетняя девочка выпала со второго этажа кафе

В центре Саратова четырёхлетняя девочка выпала из окна со второго этажа в кафе на территории городского парка, после чего была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения области Олег Костин. По его словам, инцидент произошёл в 19:50 (18:50 мск) по адресу улица 1-й Станционный проезд, дом 9.

"В городском парке в кафе "Ветерок" с высоты второго этажа выпал ребёнок... четырёх лет. Диагноз: черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, состояние средней тяжести", написал Костин в телеграм-канале.

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На место происшествия прибыла реанимационная бригада городской станции скорой медицинской помощи, которая доставила девочку в областную детскую клиническую больницу.

Ранее в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края пятимесячная девочка разбилась насмерть, выпав с девятого этажа из рук семилетней сестры. Вечером 32-летняя мать оставила детей одних на всю ночь и ушла к другу. Утром семилетняя девочка взяла сестру на руки и пошла смотреть в окно. Малышка ворочалась, поэтому удержать её не удалось.

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СУ СКР по Саратовской области

Юлия Коновалова
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