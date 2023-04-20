На Кубани малышка разбилась насмерть, выпав с девятого этажа из рук неосторожной сестры

В селе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае пятимесячная девочка разбилась насмерть, выпав с девятого этажа из рук семилетней сестры. О подробностях истории сообщает Kub Mash. По данным телеграм-канала, вчера вечером 32-летняя мать оставила детей одних на всю ночь и ушла к другу.

Трагедия случилась в Славянском переулке. Утром семилетняя девочка взяла сестру на руки и пошла смотреть в окно. Малышка ворочалась, и в итоге её не получилось удержать. Младшая из сестёр упала с высоты и скончалась на месте.

Их мать пришла домой только к восьми утра, но дочь не сразу рассказала, как всё было на самом деле. Девочка объяснила, что сестру выкинул незнакомец, который ворвался в квартиру. При этом позже юная обманщица во всём созналась. Сейчас мать допрашивают следователи.