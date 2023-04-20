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20 апреля, 14:52

На Кубани малышка разбилась насмерть, выпав с девятого этажа из рук неосторожной сестры

На Кубани пятимесячная девочка умерла после падения с девятого этажа

<p>Жилой район в селе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае, где пятимесячная девочка умерла после падения с девятого этажа. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kub_mash/3339" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kub Mash</a></p>

Жилой район в селе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае, где пятимесячная девочка умерла после падения с девятого этажа. Обложка © Telegram / Kub Mash

В селе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае пятимесячная девочка разбилась насмерть, выпав с девятого этажа из рук семилетней сестры. О подробностях истории сообщает Kub Mash. По данным телеграм-канала, вчера вечером 32-летняя мать оставила детей одних на всю ночь и ушла к другу.

Трагедия случилась в Славянском переулке. Утром семилетняя девочка взяла сестру на руки и пошла смотреть в окно. Малышка ворочалась, и в итоге её не получилось удержать. Младшая из сестёр упала с высоты и скончалась на месте.

Их мать пришла домой только к восьми утра, но дочь не сразу рассказала, как всё было на самом деле. Девочка объяснила, что сестру выкинул незнакомец, который ворвался в квартиру. При этом позже юная обманщица во всём созналась. Сейчас мать допрашивают следователи.

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Ранее в подмосковной Дубне трёхлетняя девочка утонула в ванне с горячей водой. Женщина решила быстро сбегать за продуктами, малыши остались в квартире одни.

Никита Осипов
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