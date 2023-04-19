"Часть сознания застряла": Психолог рассказала, как можно было спасти погибшую мать с ПТСР из Балашихи
Психолог Ульянова: Спасти погибшую в Балашихе женщину с ПТСР могла терапия
Женщину с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), которая погибла вместе с трёхлетней дочерью в подмосковной Балашихе, спасла бы эффективная терапия с опытным специалистом. Об этом в беседе с Лайфом рассказала практикующий психолог Ирина Ульянова.
"С ПТСР может эффективно работать только психотравматолог. Работа с ПТСР всегда начинается с освоения силы, которая помогла человеку выжить. Параллельно идёт работа над формированием доверия между клиентом и психотерапевтом, потому что доверие в травме теряется, а без него идти в исцеление невозможно. И когда сила освоена, доверие сформировано, клиент начинает "отреагирование" — выпускает застывшую в травме энергию (чаще всего гнев)", — добавила она.
Как отметила психолог, женщина столкнулась с шоковой травмой и это буквально остановило её жизненную силу. Часть её сознания "застряла" в травматичных событиях и не смогла выбраться, считает эксперт.
По словам специалиста, следующим этапом является работа с горем, возвращение к настоящему и разворот к будущему. По мнению Ульяновой, эта трагедия случилась именно в тот момент, когда женщина, будучи у родственников, стала чувствовать себя в безопасности и пошёл процесс "отреагирования". В результате у неё возникло состояние аффекта.
"Посттравматическое стрессовое расстройство несёт в себе отложенный эффект пережитого стресса. В шоке нервная система, и психика мобилизировались, а когда оказались в безопасности, начал распаковываться весь пережитый ужас. В ПТСР ужас ощущается реальным. Звуки, запахи, воспоминания и фантазии активируют заблокированные реакции, и человек в аффекте не понимает, где он, что происходит и что делает", — заключила Ульянова.
Ранее Лайф писал о том, что тело трёхлетней Полины обнаружили в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда многоэтажки в Балашихе. Предварительно, после падения она ещё некоторое время была жива и смогла отползти от тела матери. Женщина при этом страдала ПТСР, её тело нашли под окнами дома 18 апреля. В отношении полицейских, которые больше суток искали тело девочки, начата проверка. В Госдуме после трагедии в Балашихе призвали поторопиться с законом о психологической помощи.
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