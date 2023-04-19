Кузнецова призвала поторопиться с законом о психологической помощи после трагедии в Балашихе
Вице-спикер ГД Кузнецова: Закон о психологической помощи надо принимать поскорее
Вице-спикер Думы Анна Кузнецова после трагедии в Балашихе, где переселенка из Луганска с посттравматическим расстройством покончила с собой и выбросила из окна трёхлетнюю дочку, заявила о необходимости поскорее принять закон о психологической помощи. Документ сможет сделать услуги специалистов в этой сфере более квалифицированными и доступными.
Анна Кузнецова призвала поскорее принять закон "О психологической помощи", который должны внести в Госдуму до конца весенней сессии. Видео © SHOT
"Хотя бы ребёнка на время обострения забрали бы к родственникам. Специалисты говорили же. Ещё раз говорю: закон о психологической помощи нужно принимать в скорейшее время", — заявила Кузенцова корреспонденту Лайфа.
Лайф уже сообщал, что в России планируют создать единый реестр проверенных психологов, которые смогут предоставлять услуги после подтверждения квалификации. Этот пункт должен войти в итоговую версию законопроекта "О психологической помощи", который рассчитывают внести в Госдуму до конца весенней сессии.
Напомним, что трёхлетняя Полина и её мать приехали из Луганска к родственникам в Подмосковье. Женщина страдала посттравматическим стрессовым расстройством, но за помощью не обращалась. Накануне она покончила с собой — её тело нашли под окнами дома 18 апреля. Маленькая Полина пропала в тот же день. Правоохранители и волонтёры искали её больше суток, но она была совсем рядом — недалеко от места, где погибла её мать. По всей видимости, прежде чем свести счёты с жизнью, мать выбросила из окна маленькую дочку.
ТАСС / Владимир Гердо