Кузнецова призвала поторопиться с законом о психологической помощи после трагедии в Балашихе

Вице-спикер Думы Анна Кузнецова после трагедии в Балашихе, где переселенка из Луганска с посттравматическим расстройством покончила с собой и выбросила из окна трёхлетнюю дочку, заявила о необходимости поскорее принять закон о психологической помощи. Документ сможет сделать услуги специалистов в этой сфере более квалифицированными и доступными.

Анна Кузнецова призвала поскорее принять закон "О психологической помощи", который должны внести в Госдуму до конца весенней сессии. Видео © SHOT

"Хотя бы ребёнка на время обострения забрали бы к родственникам. Специалисты говорили же. Ещё раз говорю: закон о психологической помощи нужно принимать в скорейшее время", — заявила Кузенцова корреспонденту Лайфа.

Лайф уже сообщал, что в России планируют создать единый реестр проверенных психологов, которые смогут предоставлять услуги после подтверждения квалификации. Этот пункт должен войти в итоговую версию законопроекта "О психологической помощи", который рассчитывают внести в Госдуму до конца весенней сессии.