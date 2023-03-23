В России появится единый реестр психологов, пишут СМИ

В России планируют создать единый реестр проверенных психологов, которые смогут предоставлять услуги после подтверждения квалификации. Этот пункт должен войти в итоговую версию законопроекта "О психологической помощи", который рассчитывают внести в Госдуму до конца весенней сессии, пишет газета "Известия" со ссылкой на вице-спикера нижней палаты, замсекретаря генсовета "Единой России" Анну Кузнецову.

"Главным камнем преткновения был вопрос реестра и то, кто будет заниматься его формированием. Нам предложили без него вносить законопроект, и он уже был согласован со всеми. Но мы считаем, что это основное, хотим, чтобы обязательно этот механизм в законе остался", — пояснила Кузнецова, добавив, что для этого необходимо дополнительное финансирование.

В перечень планируется вносить только тех специалистов, которые действительно могут оказывать качественную психологическую поддержку. Для этого в документе определят требования к их квалификации и подготовке, ведь сегодня существуют множество различных курсов, после прохождения которых люди выдают себя за экспертов в области психологии.