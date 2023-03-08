Российские женщины стали активнее интересоваться "мужскими" профессиями

В России стремительно меняются представления о "мужских" и "женских" профессиях, а в последние годы представительницы прекрасного пола осваивают те сферы, в которых раньше не могли работать. Об этом пишет RT.

За последний год число соискательниц в строительной отрасли выросло на 32%, в IT-секторе и транспортно-логистической отрасли — на 35–40%. Впрочем, аналитики подчёркивают и обратную тенденцию: увеличилось число мужчин – соискателей "женских" профессий.

"В целом на рынке труда границы и представления о типично "мужских" и типично "женских" сферах деятельности уходят в прошлое. Сами соискатели стали более чутко прислушиваться к себе и прежде всего следовать своим желаниям при выборе профессии", — заметил управляющий директор платформы "Авито.Работа" Артём Кумпель.

По словам специалиста, причины такой тенденции можно объяснить и действиями властей, которые постепенно расширяют список профессий, где могут работать представительницы прекрасного пола. Своё влияние оказывают и общемировые тренды, в результате чего работодатель становится более терпимым к тому, что традиционно "мужскую" должность может занять женщина. Как заметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, в последние годы в России работало множество иностранных компаний, для которых крайне важно отсутствие гендерных стереотипов.

Однако по-прежнему высокой остаётся разница не только между получаемыми, но и между ожидаемыми зарплатами мужчин и женщин. По словам экспертов, разрыв составляет 26%. И если россиянки готовы получать в месяц в среднем 39,2 тысячи рублей, то мужчины — 53,3 тысячи. Наибольший разрыв аналитики фиксируют на Чукотке и в ЯНАО. А вот в столицах разница между ожиданиями минимальна.

"В крупнейших городах конкуренция на определённые позиции выше. В результате работодатель выбирает сотрудника не по половому принципу и уровню зарплатных ожиданий, а по профессиональным компетенциям, соответствию должности или поставленным задачам. В регионах зачастую компании стараются больше сэкономить на зарплате работнику, что сказывается на том, какой оклад ожидают женщины, а какой — мужчины", — добавил Деев.

Кроме того, разница может объясняться и физическими различиями между полами, а также возможным вахтовым методом работы и суровыми условиями климата. Иногда же компании готовы платить мужчинам больше из-за их возможности задержаться после работы или уехать в командировку.