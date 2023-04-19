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19 апреля, 13:15

Жители Балашихи — о конфузе полицейских с поиском девочки: Они везде облазили, ребёнка не было

Жители Балашихи недоумевают, как тело девочки не могли найти больше суток

В Балашихе соседи погибшей женщины и её трёхлетней дочери не понимают, как тело ребёнка не могли найти больше суток в щели под балконом. Об этом сообщает SHOT.

Соседи погибших женщины и ребёнка рассказали о ситуации. Видео © Telegram / SHOT

"Как же так? Вчера забирали труп женщины — они везде облазили, ребёнка там не было. Она ж неглубокая, эта выемка. А сегодня каким-то образом она оказалась там. Как не заметить-то?" — недоумевает одна из соседок.

Люди предполагают, что погибшую женщину кто-то мог сбросить с балкона, а ребёнка поместили в выемку. Однако официального подтверждения этой версии нет, правоохранители проводят проверку.

Опубликовано последнее видео с пропавшей в Балашихе девочкой и её мамой

Опубликовано последнее видео с пропавшей в Балашихе девочкой и её мамой

Ранее Лайф писал о том, что тело трёхлетней Полины обнаружили в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда многоэтажки в Балашихе. Предварительно, после падения она ещё некоторое время была жива и смогла отползти от тела матери. Женщина при этом страдала ПТСР, её тело нашли под окнами дома 18 апреля. В отношении полицейских, которые больше суток искали тело девочки, начата проверка.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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