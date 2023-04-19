Жители Балашихи — о конфузе полицейских с поиском девочки: Они везде облазили, ребёнка не было
Жители Балашихи недоумевают, как тело девочки не могли найти больше суток
В Балашихе соседи погибшей женщины и её трёхлетней дочери не понимают, как тело ребёнка не могли найти больше суток в щели под балконом. Об этом сообщает SHOT.
Соседи погибших женщины и ребёнка рассказали о ситуации. Видео © Telegram / SHOT
"Как же так? Вчера забирали труп женщины — они везде облазили, ребёнка там не было. Она ж неглубокая, эта выемка. А сегодня каким-то образом она оказалась там. Как не заметить-то?" — недоумевает одна из соседок.
Люди предполагают, что погибшую женщину кто-то мог сбросить с балкона, а ребёнка поместили в выемку. Однако официального подтверждения этой версии нет, правоохранители проводят проверку.
Ранее Лайф писал о том, что тело трёхлетней Полины обнаружили в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда многоэтажки в Балашихе. Предварительно, после падения она ещё некоторое время была жива и смогла отползти от тела матери. Женщина при этом страдала ПТСР, её тело нашли под окнами дома 18 апреля. В отношении полицейских, которые больше суток искали тело девочки, начата проверка.
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