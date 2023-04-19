Жители Балашихи — о конфузе полицейских с поиском девочки: Они везде облазили, ребёнка не было

В Балашихе соседи погибшей женщины и её трёхлетней дочери не понимают, как тело ребёнка не могли найти больше суток в щели под балконом. Об этом сообщает SHOT.

Соседи погибших женщины и ребёнка рассказали о ситуации. Видео © Telegram / SHOT

"Как же так? Вчера забирали труп женщины — они везде облазили, ребёнка там не было. Она ж неглубокая, эта выемка. А сегодня каким-то образом она оказалась там. Как не заметить-то?" — недоумевает одна из соседок.