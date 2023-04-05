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5 апреля, 09:25

Трёхлетняя девочка утонула в ванне с кипятком в Подмосковье на глазах у старшего брата

SHOT: В подмосковной Дубне трёхлетняя девочка утонула в ванне с горячей водой

<p>Фото<a href="https://unsplash.com/photos/RdOXiHA4PPc" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://unsplash.com/photos/RdOXiHA4PPc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Фото © Unsplash

Трёхлетняя девочка утонула в кипятке в подмосковной Дубне, когда мама вышла в магазин. О трагическом инциденте в среду сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, утром отец уехал на работу, а мама осталась дома с двумя погодками — трёхлетней дочкой и четырёхлетним сыном. Когда женщина решила быстро сбегать за продуктами, малыши остались в квартире одни. Старший ребёнок рассказал, что его сестрёнка захотела искупаться и сама открыла воду, а потом упала в неё. По словам мальчика, он пытался достать сестру, но вода была слишком горячей.

Когда мама вернулась домой, девочка была в ванне без сознания. Медики из скорой спасти её уже не смогли.

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Алексей Берковиц
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