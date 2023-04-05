Трёхлетняя девочка утонула в ванне с кипятком в Подмосковье на глазах у старшего брата

По данным телеграм-канала, утром отец уехал на работу, а мама осталась дома с двумя погодками — трёхлетней дочкой и четырёхлетним сыном. Когда женщина решила быстро сбегать за продуктами, малыши остались в квартире одни. Старший ребёнок рассказал, что его сестрёнка захотела искупаться и сама открыла воду, а потом упала в неё. По словам мальчика, он пытался достать сестру, но вода была слишком горячей.