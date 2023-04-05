Трёхлетняя девочка утонула в ванне с кипятком в Подмосковье на глазах у старшего брата
SHOT: В подмосковной Дубне трёхлетняя девочка утонула в ванне с горячей водой
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Трёхлетняя девочка утонула в кипятке в подмосковной Дубне, когда мама вышла в магазин. О трагическом инциденте в среду сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, утром отец уехал на работу, а мама осталась дома с двумя погодками — трёхлетней дочкой и четырёхлетним сыном. Когда женщина решила быстро сбегать за продуктами, малыши остались в квартире одни. Старший ребёнок рассказал, что его сестрёнка захотела искупаться и сама открыла воду, а потом упала в неё. По словам мальчика, он пытался достать сестру, но вода была слишком горячей.
Когда мама вернулась домой, девочка была в ванне без сознания. Медики из скорой спасти её уже не смогли.
Ранее Лайф рассказывал, как ребёнок утонул в бассейне во время первого занятия по плаванию. Мальчика пытались реанимировать, но он скончался по дороге в больницу.