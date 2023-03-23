В Башкирии девочка полезла за игрушкой в глубокую лужу и утонула

Трёхлетняя девочка утонула в луже с талой водой в башкирской деревне Азангулово. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в четверг, 23 марта. Девочка играла на улице недалеко от дома без присмотра взрослых. Как сообщает "Башинформ" со ссылкой на источник, игрушка девочки упала в глубокую лужу, малышка попыталась её достать, но упала и не смогла выбраться.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Проводится доследственная проверка.