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23 марта, 19:51

В Башкирии девочка полезла за игрушкой в глубокую лужу и утонула

В башкирской деревне Азангулово трёхлетняя девочка утонула в луже из-за игрушки

<p>Место гибели трёхлетней девочки. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/bashproc/1559" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bashproc</a></p>

Место гибели трёхлетней девочки. Обложка © t.me / bashproc

Трёхлетняя девочка утонула в луже с талой водой в башкирской деревне Азангулово. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в четверг, 23 марта. Девочка играла на улице недалеко от дома без присмотра взрослых. Как сообщает "Башинформ" со ссылкой на источник, игрушка девочки упала в глубокую лужу, малышка попыталась её достать, но упала и не смогла выбраться.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Проводится доследственная проверка.

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Иван Косицын
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