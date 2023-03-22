Морфин и алкоголь нашли в организме двухлетней девочки в Москве

Алкоголь и опиоид морфин нашли в организме двухлетней девочки, которую госпитализировали в одну из больниц Москвы, пишет SHOT со ссылкой на источники.

По их словам, женщина с малышкой в коляске вечером пошла в гости в районе Царицыно. Ребёнок уснул, а когда через некоторе время мама подошла проверить младенца, то обнаружила, что девочка странно дышит. Она попыталась разбудить дочку, но не смогла и вызвала скорую. При первом осмотре медики поставили ребёнку предварительный диагноз "сахарный диабет", которого у него никогда не было, из-за повышенного уровня сахара в крови. Уже в больнице врачи взяли у малышки анализы, которые показали в моче девочки синтетическое вещество морфин, а в слюне — 0,2 промилле алкоголя.

В беседе с SHOT врач-педиатр Татьяна Бандурина предположила, как эти вещества могли попасть в организм ребёнка. Она считает, что мать могла добавить ребёнку их в бутылочку, чтобы тот уснул, а она могла отдохнуть. По её мнению, женщина не рассчитала дозы, из-за чего малышке стала плохо. Врач исключила, что мать могла дать какие-то таблетки и лекарства. Морфин и алкоголь не могли попасть со сторонними веществами в организм ребёнка, уверена она.