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22 марта, 17:26

Морфин и алкоголь нашли в организме двухлетней девочки в Москве

Алкоголь и опиоид морфин нашли в анализах двухлетней девочки в московской больнице

<p>Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/25636763@N02/36507507104/in/photolist-XC3vXE-qNjgSc-HmFsRo-TKNxnf-HEXPjN-8d2oD6-4dBvFk-8MCUGP-8k5UqV-8YtTjc-iNpH9k-nQzxmC-eiYKu9-YWQzm6-7aYfU1-6Yn8dj-9NDPbH-SGoU5C-5avuzH-88EonP-86CmLB-4mZa6e-5Uk8Tf-77dsqE-8qN16d-e3KLUp-8LqcA6-9WGNxd-4M9LVy-tBtpBQ-anLcFn-3BYULz-9TThdE-65CP9N-SMwGTp-4zY1Sm-8KqQbj-85hGxC-eu3GaA-592Gsx-6AgqXd-8CTynL-8sASp6-3rc3Xh-6yavx-6vUpkg-9xuhhd-9xrh6r-4ovF9J-QXFneW" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Old White Truck</a></p>

Обложка © Flickr / Old White Truck

Алкоголь и опиоид морфин нашли в организме двухлетней девочки, которую госпитализировали в одну из больниц Москвы, пишет SHOT со ссылкой на источники.

По их словам, женщина с малышкой в коляске вечером пошла в гости в районе Царицыно. Ребёнок уснул, а когда через некоторе время мама подошла проверить младенца, то обнаружила, что девочка странно дышит. Она попыталась разбудить дочку, но не смогла и вызвала скорую. При первом осмотре медики поставили ребёнку предварительный диагноз "сахарный диабет", которого у него никогда не было, из-за повышенного уровня сахара в крови. Уже в больнице врачи взяли у малышки анализы, которые показали в моче девочки синтетическое вещество морфин, а в слюне — 0,2 промилле алкоголя.

В беседе с SHOT врач-педиатр Татьяна Бандурина предположила, как эти вещества могли попасть в организм ребёнка. Она считает, что мать могла добавить ребёнку их в бутылочку, чтобы тот уснул, а она могла отдохнуть. По её мнению, женщина не рассчитала дозы, из-за чего малышке стала плохо. Врач исключила, что мать могла дать какие-то таблетки и лекарства. Морфин и алкоголь не могли попасть со сторонними веществами в организм ребёнка, уверена она.

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Андрей Бражников
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