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2 апреля, 09:02

Ребёнок утонул во время первого занятия по плаванию в бассейне в московской спортшколе

В Москве первоклассник утонул во время первого занятия по плаванию в бассейне. Врачам не удалось спасти мальчика, сообщает телеграм-канал SHOT.

Семилетний ребёнок накануне вечером пошёл учиться плавать в спортивную школу олимпийского резерва "Белые медведи" ("Умка") в столичном районе Ховрино. Мальчик прыгнул в бассейн, но никто не обратил внимания, что он начал тонуть. Когда школьника увидели и подняли, он уже был без сознания.

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После этого сотрудники спортшколы вызвали скорую помощь. Ребёнка пытались реанимировать, но он скончался по дороге в больницу. Сейчас правоохранители проверяют спорткомплекс и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве, по факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина утонул в бассейне частного фитнес-центра во время утреннего заплыва. Предположительно, у него остановилось сердце.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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