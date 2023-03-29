В Москве мужчина утонул в частном бассейне во время утреннего заплыва

В Москве мужчина утонул в бассейне частного фитнес-центра во время утреннего заплыва. О трагедии пишет "Рен-ТВ", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В Москве мужчина утонул в бассейне. Видео © VK / ИНЦИДЕНТЫ В МОСКВЕ

"В бассейне по адресу Венёвская улица, дом 6, в половине шестого утра утонул 47-летний мужчина", — уточнил собеседник телеканала.

В Сети появились кадры с камер наблюдения, на которых видно, что мужчина сначала спокойно плывёт по своей дорожке, но, развернувшись в обратную сторону, внезапно замирает под водой. Предположительно, у него остановилось сердце. Точную причину гибели установит экспертиза.

К делу подключилась полиция. Предстоит выяснить, как обеспечивалась безопасность в бассейне и где в момент трагедии находился дежурный тренер, который должен был вовремя среагировать на случившееся.