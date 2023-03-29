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29 марта, 08:40

В Москве мужчина утонул в частном бассейне во время утреннего заплыва

В Москве мужчина утонул в бассейне частного фитнес-центра во время утреннего заплыва. О трагедии пишет "Рен-ТВ", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В Москве мужчина утонул в бассейне. Видео © VK / ИНЦИДЕНТЫ В МОСКВЕ

"В бассейне по адресу Венёвская улица, дом 6, в половине шестого утра утонул 47-летний мужчина", уточнил собеседник телеканала.

В Сети появились кадры с камер наблюдения, на которых видно, что мужчина сначала спокойно плывёт по своей дорожке, но, развернувшись в обратную сторону, внезапно замирает под водой. Предположительно, у него остановилось сердце. Точную причину гибели установит экспертиза.

К делу подключилась полиция. Предстоит выяснить, как обеспечивалась безопасность в бассейне и где в момент трагедии находился дежурный тренер, который должен был вовремя среагировать на случившееся.

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Ранее сообщалось, что в Уфе пациент умер у входа в поликлинику, когда пришёл сдавать анализы. Охранник заметил, что посетителю стало плохо, предложил прилечь на кушетку, позвал на помощь местных врачей и вызвал скорую. Но через семь минут у мужчины остановилось сердце.

Обложка ©

VK / ИНЦИДЕНТЫ В МОСКВЕ

Татьяна Миссуми
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