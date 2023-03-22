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22 марта, 14:17

Уфимец пришёл в поликлинику сдавать анализы и умер

Житель Уфы умер у входа в поликлинику перед сдачей анализов

В Уфе пациент умер у входа в поликлинику, когда пришёл сдавать анализы. Как сообщает SHOT, мужчина какое-то время просто лежал у дверей.

В Уфе мужчина пришёл в поликлинику, почувствовал себя плохо и умер. Видео © SHOT

65-летний местный житель зашёл в больницу около восьми утра: за день до этого терапевт назначил ему анализы. Охранник заметил, что посетителю стало плохо, предложил прилечь на кушетку, позвал на помощь местных врачей и вызвал скорую. Но через семь минут у мужчины остановилось сердце.

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В региональном Минздраве заявили, что "сотрудники медучреждения сразу, на месте, начали реанимационные мероприятия". Примерно через 20 минут приехала бригада скорой, врачи которой тоже попытались откачать мужчину, но не вышло.

У умершего была ишемическая болезнь сердца. При этом во время последнего осмотра его состояние оценили как удовлетворительное.

Ранее тело младенца нашли на балконе жилого дома в Омске. Мать хранила его там больше месяца.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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