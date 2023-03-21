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21 марта, 13:19

Пенсионер умер в кафе в одном из ТЦ Екатеринбурга

В торговом центре Екатеринбурга "Дирижабль" произошла трагедия, сообщает региональный портал Е1. По словам очевидцев, на фуд-корте в кафе "Ланч & завтрак" днём 21 марта скончался пожилой мужчина.

Как позже пояснил представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, умершим оказался 80-летний пенсионер. В СКР по региону отметили, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также опрашиваются свидетели. Тело пожилого мужчины уже направили на судмедэкспертизу. Предварительно, признаков криминала нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Биробиджане плотник пригрозил взорвать ТЦ из-за медленного обслуживания на кассе. На допросе подозреваемый попытался заверить полицейских, что про теракт он пошутил. По факту случившегося организована проверка.

Обложка ©

Freepik / mrsiraphol

Наталья Исакова
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