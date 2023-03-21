Пенсионер умер в кафе в одном из ТЦ Екатеринбурга

В торговом центре Екатеринбурга "Дирижабль" произошла трагедия, сообщает региональный портал Е1. По словам очевидцев, на фуд-корте в кафе "Ланч & завтрак" днём 21 марта скончался пожилой мужчина.

Как позже пояснил представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, умершим оказался 80-летний пенсионер. В СКР по региону отметили, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также опрашиваются свидетели. Тело пожилого мужчины уже направили на судмедэкспертизу. Предварительно, признаков криминала нет.