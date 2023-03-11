"Скорую, быстро!": Появилось жуткое видео с подростком, которому зажало голову на эскалаторе в ТЦ

В одном из торговых центров Екатеринбурга 14-летний подросток оказался зажат в эскалаторе, его госпитализировали, а полиция начала проверку инцидента. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с травмированием 14-летнего подростка в торговом центре", — указано в тексте.

В торговом центре в Екатеринбурге школьник застрял в эскалаторе. Видео © VK / "Инцидент Екатеринбург"

Мальчик поднимался на эскалаторе и не обратил внимания "на приближение к конечной точке на поднимающем механизме", уточнили в ведомстве, после чего он застрял головой между перилами и следующей лестницей. Очевидцы публикуют кадры сразу после того, как ребёнка удалось достать. Подъёмный механизм был остановлен, а охрана и посетители помогли мальчику выбраться.

Сейчас прокуратура изучает видеозапись с камер наблюдения, о состоянии подростка не сообщается. По одной из версий, виноват сам школьник, потому что катался на перилах и не соблюдал технику безопасности.