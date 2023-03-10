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10 марта, 15:20

Суд в Москве арестовал до 9 мая мужчину, столкнувшего подростка под поезд в метро

Черёмушкинский суд Москвы заключил под стражу до 9 мая 61-летнего Владимира Кизика, который столкнул под прибывающий поезд на станции метро "Киевская" 15-летнего мальчика. На просьбу корреспондента Лайфа оценить арест фигурант дела ответил молчанием.

Владимир Кизик в зале суда. Видео © LIFE

Слова журналиста 61-летний Кизик проигнорировал, но опустил голову. Вопрос "Возражал ли он против помещения под стражу?" мужчина также не удостоил ответа.

Толкнувшему подростка под поезд в метро предъявили обвинение и назначили экспертизу

Толкнувшему подростка под поезд в метро предъявили обвинение и назначили экспертизу

Напомним, накануне днём мужчина исподтишка толкнул 15-летнего парня под прибывающий поезд на станции метро "Киевская". К счастью, подростка быстро вытащили обратно на платформу, его жизни ничто не угрожает. На допросе злодей раскаялся, но объяснить мотивы не смог. Оказалось, что он ранее обращался в больницу за психиатрической помощью.

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LIFE

Андрей Бражников
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