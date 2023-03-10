Суд в Москве арестовал до 9 мая мужчину, столкнувшего подростка под поезд в метро

Черёмушкинский суд Москвы заключил под стражу до 9 мая 61-летнего Владимира Кизика, который столкнул под прибывающий поезд на станции метро "Киевская" 15-летнего мальчика. На просьбу корреспондента Лайфа оценить арест фигурант дела ответил молчанием.

Владимир Кизик в зале суда. Видео © LIFE

Слова журналиста 61-летний Кизик проигнорировал, но опустил голову. Вопрос "Возражал ли он против помещения под стражу?" мужчина также не удостоил ответа.