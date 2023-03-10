В Ярославле внук засудил матерившихся при нём бабушку и дедушку

Суд в Ярославле оштрафовал пожилых женщину и мужчину за употребление мата в присутствии внука-подростка. Об этом пишет МК.

По данным СМИ, шестнадцатилетний парень пожаловался отцу на пожилых родственников: якобы они не соблюдают нормы русского языка и очень часто ругаются матом даже при обращении к внуку. В доказательство подросток записал диалог с бабушкой и дедушкой на диктофон, после чего дал послушать запись отцу. Мужчина посчитал, что подобное отношение унижает достоинство ребёнка и травмирует психику, и решил обратиться в суд.

Ознакомившись с материалами дела, инстанция сочла, что нецензурная брань способствует неправильному воспитанию подростка. Пожилая пара должна выплатить по 500 рублей на каждого в качестве компенсации. При этом суд учёт, что и сам мальчик был груб при общении с пожилыми родственниками, чем спровоцировал такую реакцию.