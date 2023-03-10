В Ярославле внук засудил матерившихся при нём бабушку и дедушку
Суд в Ярославле оштрафовал бабушку и деда за мат в присутствии 16-летнего внука
Суд в Ярославле оштрафовал пожилых женщину и мужчину за употребление мата в присутствии внука-подростка. Об этом пишет МК.
По данным СМИ, шестнадцатилетний парень пожаловался отцу на пожилых родственников: якобы они не соблюдают нормы русского языка и очень часто ругаются матом даже при обращении к внуку. В доказательство подросток записал диалог с бабушкой и дедушкой на диктофон, после чего дал послушать запись отцу. Мужчина посчитал, что подобное отношение унижает достоинство ребёнка и травмирует психику, и решил обратиться в суд.
Ознакомившись с материалами дела, инстанция сочла, что нецензурная брань способствует неправильному воспитанию подростка. Пожилая пара должна выплатить по 500 рублей на каждого в качестве компенсации. При этом суд учёт, что и сам мальчик был груб при общении с пожилыми родственниками, чем спровоцировал такую реакцию.
Ранее психолог Татьяна Короткова дала пять советов, которые помогут очистить речь от мата. По её словам, чем сильнее внутренне человек, тем меньше он использует ненормативную лексику.
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