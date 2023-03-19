В Биробиджане плотник пригрозил взорвать ТЦ из-за медленного обслуживания на кассе

Плотник из Биробиджана пообещал устроить теракт в торговом центре "Гигант" из-за медленного обслуживания на кассе. Как сообщил источник Лайфа, сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

По нашим данным, 50-летний мужчина спешил купить спиртное до закрытия ТЦ, однако на кассе столкнулся с "нерасторопной" сотрудницей. Он незамедлительно высказал претензии женщине, что привело к скандалу. В ходе конфликта злоумышленник стал утверждать, что завтра в ТЦ якобы собираются совершить теракт.

После этого мужчина как ни в чём не бывало отправился домой, куда позже нагрянули и стражи правопорядка. На допросе подозреваемый попытался заверить полицейских, что про теракт он пошутил. По факту случившегося организована проверка. Известно, что "шутник" ранее был судим за неуплату алиментов, также он привлекался к ответственности за распитие в неположенном месте.