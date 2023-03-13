Мать отреклась от актёра Канахина, устроившего теракт в Брянской области

Мать актёра Кирилла Канахина, который в составе диверсионной группы атаковал Брянскую область в начале марта, заявила, что отрекается от него. Поступок сына она назвала предательством и отметила, что наказание должно быть справедливым.

"Я не одобряю это ни в коем случае. Страна его накажет. Государство накажет. Органы его накажут. И наказание должно быть справедливое. Нападение на свою страну — это предательство", — приводит сайт kp.ru слова женщины.