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13 марта, 10:01

Мать отреклась от актёра Канахина, устроившего теракт в Брянской области

<p>Кирилл Канахин. Обложка © Кадр из видео Telegam / TrackANaziMerc</p>

Кирилл Канахин. Обложка © Кадр из видео Telegam / TrackANaziMerc

Мать актёра Кирилла Канахина, который в составе диверсионной группы атаковал Брянскую область в начале марта, заявила, что отрекается от него. Поступок сына она назвала предательством и отметила, что наказание должно быть справедливым.

"Я не одобряю это ни в коем случае. Страна его накажет. Государство накажет. Органы его накажут. И наказание должно быть справедливое. Нападение на свою страну — это предательство", — приводит сайт kp.ru слова женщины.

По словам родительницы, она толком не знала, чем занимается сын на Украине. Последний раз он с ней связывался, чтобы поздравить с днём рождения. При этом о преступных намерениях Кирилла женщина даже и не подозревала, ей он рассказывал лишь про то, что на Украине обзавёлся девушкой.

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Напомним, 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибло двое мужчин. Ответственность за атаку взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а вечером того же дня ДРГ была выдавлена с территории РФ.

Наталья Исакова
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