Десятиклассник анонсировал в соцсетях подрыв школы в Химках группой неизвестных с "бомбами"

Ученик химкинского лицея № 11 сообщил в соцсетях о теракте в одном из учебных заведений города. По данным телеграм-канала SHOT, десятиклассник написал, что там взорвутся "четыре бомбы".

Подросток утверждал, что якобы 6 марта к 12 часам четверо неизвестных в чёрной форме подойдут к школе № 20. Согласно его посту, злоумышленники собирались оставить четыре сумки с бомбами внутри у входа в учебное заведение и уйти. А через минуту взрывные устройства якобы должны были сдетонировать.

Сотрудники полиции получили сообщение о теракте и выехали с кинологами обследовать территорию школы. Взрывных устройств не нашли. После этого стражи порядка нагрянули к подростку – автору поста. Парня вместе с мамой и бабушкой доставили на допрос. Школьник поспешил оправдаться, что всё выдумал, а в группу написал шутки ради. У парня изъяли компьютер, чтобы установить истинные мотивы юноши.

По словам наших собеседников, гимназист замкнутый, растёт в неполной семье, у него проблемы в общении с ровесниками и учителями.