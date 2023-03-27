На Бали спасли туриста из России, который чуть не утонул в шторм

На индонезийском острове Бали поисково-спасательная группа спасла российского туриста, который чуть не утонул. Об этом сообщает агентство ANTARA.

Инцидент произошёл 26 марта на пляже Келингкинг. Там сложились неблагоприятные для плавания условия, из-за чего мужчина и начал тонуть. Спасательная операция оказалась очень опасной, но туриста всё же удалось спасти. Весь процесс занял около 40 минут.

"Пострадавший, получивший травмы ноги и спины, был немедленно доставлен на машине скорой помощи в клинику "Нуса медика" в Денпасаре. Чтобы достать его из плена волн, мы отправили четырёх спасателей вплавь с верёвками. Ими они зацепили туриста и оттащили его на берег. Это была опасная операция, но всё обошлось", — сказал координатор поисково-спасательной группы Чакра Негара.

Незадолго до случившегося национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение о том, что в водах Бали прогнозируются волны высотой более двух метров. Жителям говорили об опасности купания в такую погоду.