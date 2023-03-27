В Петербурге тонет плавучий ресторан "Серебряный кит"

На снимках можно увидеть, что существенная часть заведения уже оказалась под водой. Судя по всему, оно продолжает идти на дно Невы. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС РФ.

У этого ресторана весьма печальная история. Изначально его хотели установить на Москве-реке, но проект не согласовали, владелец перевёз ресторан в Петербург. В 2018 году его "пришвартовали" недалеко от парка имени Бабушкина. Но заведение так и не открылось, а в сентябре 2022 года его выставили на продажу за 35 миллионов рублей.