В Петербурге тонет плавучий ресторан "Серебряный кит"
Плавучий ресторан "Серебряный кит" тонет в Петербурге. Обложка © SHOT
В Санкт-Петербурге тонет плавучий ресторан "Серебряный кит". Кадры с места ЧП публикует телеграм-канал SHOT.
На снимках можно увидеть, что существенная часть заведения уже оказалась под водой. Судя по всему, оно продолжает идти на дно Невы. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС РФ.
Плавучий ресторан "Серебряный кит" тонет в Петербурге. Фото © SHOT
У этого ресторана весьма печальная история. Изначально его хотели установить на Москве-реке, но проект не согласовали, владелец перевёз ресторан в Петербург. В 2018 году его "пришвартовали" недалеко от парка имени Бабушкина. Но заведение так и не открылось, а в сентябре 2022 года его выставили на продажу за 35 миллионов рублей.
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