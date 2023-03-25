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25 марта, 11:43

Трансформаторная будка загорелась возле "Москвы-Сити"

Трансформаторная будка загорелась возле делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщил Лайфу источник.

Пожар на трансформаторной подстанции в Москве. Видео © VK / Игорь Шевчук

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как огонь завладел будкой, а вверх поднимается густой чёрный дым. В настоящий момент на месте уже работают экстренные службы. Пострадавших в результате пожара нет.

Спасший детей из "Зимней вишни" подросток рассказал, как трагедия повлияла на его судьбу

Спасший детей из "Зимней вишни" подросток рассказал, как трагедия повлияла на его судьбу

Ранее в Ростовской области загорелся склад с целлюлозой. Площадь составила 1,2 тысячи квадратов. Спасатели присвоили пожару третий ранг сложности. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Обложка ©

VK / Игорь Шевчук

Светлана Оперук
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